Российская саночница Иванова завоевала бронзу Олимпиады

Это первая в истории Игр медаль отечественных саночниц

Российская саночница Иванова завоевала бронзу Олимпиады Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Татьяна Иванова стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток Иванова показала результат 3 минуты 54,507 секунды и завоевала для России первую в истории медаль Олимпиады в соревнованиях саночниц.

Победу с результатом 3:53,454 одержала немка Натали Гайзенбергер, ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой. Серебро завоевала еще одна представительница Германии Анна Беррейтер (3:53,947).

Россиянка Виктория Демченко заняла в итоговом протоколе 28-е место и не принимала участие в последней попытке, куда проходят 20 спортсменок с лучшими результатами.

Таким образом в активе сборной России, выступающей под флагом Олимпийского комитета России на Олимпиаде сейчас 10 медалей - две золотые, три серебряные и пять бронзовых.