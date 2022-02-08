Олимпиада Пекин 2022

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Российская саночница Иванова завоевала бронзу Олимпиады

Это первая в истории Игр медаль отечественных саночниц

Российская саночница Иванова завоевала бронзу Олимпиады
Российская саночница Иванова завоевала бронзу Олимпиады
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Татьяна Иванова стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток Иванова показала результат 3 минуты 54,507 секунды и завоевала для России первую в истории медаль Олимпиады в соревнованиях саночниц.

Победу с результатом 3:53,454 одержала немка Натали Гайзенбергер, ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой. Серебро завоевала еще одна представительница Германии Анна Беррейтер (3:53,947).

Россиянка Виктория Демченко заняла в итоговом протоколе 28-е место и не принимала участие в последней попытке, куда проходят 20 спортсменок с лучшими результатами.

Таким образом в активе сборной России, выступающей под флагом Олимпийского комитета России на Олимпиаде сейчас 10 медалей - две золотые, три серебряные и пять бронзовых.

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 08 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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