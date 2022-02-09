Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ в забеге на 1500 м

Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ в забеге на 1500 м Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Семен Елистратов стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

Победу в финальном заезде одержал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон. Второе место занял канадец Стивен Дюбуа. Его преимущество перед россиянином определил фотофиниш.

Таким образом, в активе команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, теперь 11 медалей – две золотые, три серебряные, шесть бронзовых.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.