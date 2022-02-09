Немецкие саночники Вендль и Арльт стали пятикратными чемпионами ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали чемпионами в соревновании саней-двоек на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По сумме двух попыток они показали результат 1 минута 56,554 секунд.

Вендль и Арльт выиграли пятое олимпийское золото в карьере. На двух предыдущих ОИ они также выиграли соревнования двоек и помогли сборной Германии одержать победу в эстафетах.

Второе место занял еще один немецкий экипаж Тони Эггерта и Саши Бенекена (+0,099 секунд). Бронзовую медаль получили австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,511).

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое место (+1,439), Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали десятыми (+1,954).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.