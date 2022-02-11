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В Кремле назвали недоразумением ситуацию с допинг-пробами Валиевой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали недоразумением ситуацию с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой и заявили о безусловной поддержке спортсменки.

"Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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У Пескова поинтересовались, есть ли у Кремля какие-то вопросы к действиям российских спортивных чиновников в этой ситуации.

"У Кремля сейчас нет вопросов. У Кремля сейчас ко всем есть призыв: давайте дождемся (итогов разбирательства - ИФ). Наши спортивные чиновники делают свою работу", - ответил он.

"У наших чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников, но мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию. Мы ждем завершения разбирательства", - продолжил Песков.

"Мы абсолютно безгранично и полностью, в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать и говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай", - сказал пресс-секретарь президента.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 11 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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