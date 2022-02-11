В Кремле назвали недоразумением ситуацию с допинг-пробами Валиевой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали недоразумением ситуацию с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой и заявили о безусловной поддержке спортсменки.

"Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, есть ли у Кремля какие-то вопросы к действиям российских спортивных чиновников в этой ситуации.

"У Кремля сейчас нет вопросов. У Кремля сейчас ко всем есть призыв: давайте дождемся (итогов разбирательства - ИФ). Наши спортивные чиновники делают свою работу", - ответил он.

"У наших чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников, но мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию. Мы ждем завершения разбирательства", - продолжил Песков.

"Мы абсолютно безгранично и полностью, в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать и говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай", - сказал пресс-секретарь президента.