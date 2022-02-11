Олимпиада Пекин 2022

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Хоккеисты сборной Чехии по буллитам победили Швейцарию на Олимпиаде

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В матче второго тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине, сборная Чехии одержала в серии буллитов волевую победу над командой Швейцарии.

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Счет – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу Чехии.

У победителей в основное время отличился Иржи Смейкал (5-я минута), а автором победного буллита стал Давид Крейчи. В составе сборной Швейцарии единственную шайбу забросил Гаэтан Хас (9).

Таким образом, Чехия сумела набрать свои первые очки на олимпийском турнире и теперь занимает третье место в турнирной таблице группы B с двумя очками, уступая только командам Дании (3 очка) и Олимпийского комитета России (ОКР), у которой после двух побед – над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) – в активе шесть очков. Благодаря этому, она досрочно обеспечила себе первое место в группе, дающее прямую путевку в четвертьфинал.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом ОКР.

На групповом этапе российская команда проведет еще один матч – против Чехии (12 февраля, начало в 16:10 мск), а хоккеистам из Швейцарии предстоит встреча с датской сборной.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

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