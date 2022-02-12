Путин назвал "триумфом" победу российских лыжниц на эстафете ОИ-2022

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин поздравил российских лыжниц Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову, которые стали победительницами XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км.

"Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

"Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением", - отметил президент.

Он также пожелал лыжницам новых успешных стартов и спортивных достижений.

Ранее в субботу сообщалось, что российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки 4х5 км на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Ступак, Непряева, Сорина и Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, появилась третья золотая медаль ОИ-2022. Также у нее четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.