Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Голикова стала бронзовым призером зимних Игр-2022 в Пекине в соревновании конькобежек на дистанции 500 м.
Дистанцию она преодолела за 37,21 секунды.
Победу в этой дисциплине одержала американка Ерин Джексон (37,04), второй стала японка Михо Такаги (37,12).
В забегах приняли участие еще две россиянки: Дарья Качанова показала восьмое время (37,65), Ольга Фаткулина – 10-е (37,76). На церемонии открытия Олимпиады Фаткулина вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым выступила в качестве знаменосца российской команды.
Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, теперь 17 медалей – четыре золотые, пять серебряных, восемь бронзовых.