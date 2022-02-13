Олимпиада Пекин 2022

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Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке

Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу ОИ на 500-метровке
Ангелина Голикова
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Голикова стала бронзовым призером зимних Игр-2022 в Пекине в соревновании конькобежек на дистанции 500 м.

Дистанцию она преодолела за 37,21 секунды.

Победу в этой дисциплине одержала американка Ерин Джексон (37,04), второй стала японка Михо Такаги (37,12).

В забегах приняли участие еще две россиянки: Дарья Качанова показала восьмое время (37,65), Ольга Фаткулина – 10-е (37,76). На церемонии открытия Олимпиады Фаткулина вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым выступила в качестве знаменосца российской команды.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, теперь 17 медалей – четыре золотые, пять серебряных, восемь бронзовых.

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