Олимпиада Пекин 2022

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Валиева вышла на тренировку после решения CAS

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на лед на арене в Пекине, где проходят олимпийские соревнования в рамках Игр-2022.

15-летняя спортсменка начала тренировочную раскатку после того, как Спортивный арбитражный суд допустил ее к участию в личном турнире Олимпиады.

СпортCAS допустил Валиеву до участия в личном турнире ОлимпиадыCAS допустил Валиеву до участия в личном турнире ОлимпиадыЧитать подробнее

Как сообщалось, CAS оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в допинговом деле Валиевой.

Короткая программа в соревновании одиночниц запланирована на 15 февраля. Валиева выйдет на прокат под 26-м номером. Произвольный прокат пройдет 17 февраля.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиева. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили МОК, ВАДА и ИСУ. Эти организации хотели оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

Валиева является чемпионкой России и Европы, чемпионкой мира среди юниоров, обладательницей мировых рекордов в короткой, произвольной программах, а также по общему числу баллов.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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