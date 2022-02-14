Валиева вышла на тренировку после решения CAS

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на лед на арене в Пекине, где проходят олимпийские соревнования в рамках Игр-2022.

15-летняя спортсменка начала тренировочную раскатку после того, как Спортивный арбитражный суд допустил ее к участию в личном турнире Олимпиады.

Как сообщалось, CAS оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) в допинговом деле Валиевой.

Короткая программа в соревновании одиночниц запланирована на 15 февраля. Валиева выйдет на прокат под 26-м номером. Произвольный прокат пройдет 17 февраля.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиева. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили МОК, ВАДА и ИСУ. Эти организации хотели оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

Валиева является чемпионкой России и Европы, чемпионкой мира среди юниоров, обладательницей мировых рекордов в короткой, произвольной программах, а также по общему числу баллов.