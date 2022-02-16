Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Биатлон10:45Женщины. Финал  Швеция Россия ГерманияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее

Финляндия победила Швейцарию и вышла в полуфинал хоккейного турнира ОИ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии.

Матч закончился со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе финской команды точными бросками отметились Миро Аалтонен (9-я минута), Маркус Гранлунд (11), Марко Анттила (24), Ииро Пакаринен (56, в пустые ворота) и Таэму Хартикайнен (57, в пустые ворота). Единственную шайбу сборной Швейцарии в этой встрече оформил Андрес Амбюль (38).

Финляндия, таким образом, выходит в полуфинал, а команда Швейцарии заканчивает выступление на ОИ.

Это четвертая победа Финляндии на Играх-2022 в Пекине подряд. На групповом этапе финские хоккеисты обошли команды Словакии, Латвии и Швеции, заняв первое место в группе C.

Ранее в этот соревновательный день хоккеисты Олимпийского комитета России (ОКР) обыграли команду Дании (3:1), а сборная Словакии нанесла поражение США (2:3) в серии послематчевых буллитов.

Окончательные пары участников полуфинальных матчей, которые пройдут 18 февраля, станут известны по результатам встречи Швеция-Канада.

хоккей Олимпиада-2022

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Сборная Канады по хоккею обыграла Китай

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебро ОИ в командной гонке преследования

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
17

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Два гола Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Нэшвилл"

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Результаты одиночного турнира на ОИ в случае медали у Валиевой будут предварительными

ПСЖ обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Россия выплатила ВАДА более $1 млн в качестве обязательного взноса за 2022 год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });