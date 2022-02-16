Финляндия победила Швейцарию и вышла в полуфинал хоккейного турнира ОИ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии.

Матч закончился со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе финской команды точными бросками отметились Миро Аалтонен (9-я минута), Маркус Гранлунд (11), Марко Анттила (24), Ииро Пакаринен (56, в пустые ворота) и Таэму Хартикайнен (57, в пустые ворота). Единственную шайбу сборной Швейцарии в этой встрече оформил Андрес Амбюль (38).

Финляндия, таким образом, выходит в полуфинал, а команда Швейцарии заканчивает выступление на ОИ.

Это четвертая победа Финляндии на Играх-2022 в Пекине подряд. На групповом этапе финские хоккеисты обошли команды Словакии, Латвии и Швеции, заняв первое место в группе C.

Ранее в этот соревновательный день хоккеисты Олимпийского комитета России (ОКР) обыграли команду Дании (3:1), а сборная Словакии нанесла поражение США (2:3) в серии послематчевых буллитов.

Окончательные пары участников полуфинальных матчей, которые пройдут 18 февраля, станут известны по результатам встречи Швеция-Канада.