Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Конькобежный спорт11:30Женщины. ФиналПодробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ
Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной Канады завоевали золото зимних Игр-2022 в Пекине.

В финале соревнования они нанесли поражение соперницам из сборной США – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Бронзовым призером стала сборная Финляндии, которая со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в матче за третье место во вторник победила Швейцарию.

Российская сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Швейцарии – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).

Теперь команда Канады – пятикратный чемпион ОИ, сборная США является двукратным победителем Игр. Женские хоккейные турниры на Олимпиадах проводятся с 1998 года.

хоккей Олимпиада-2022
Олимпиада Пекин 2022

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 16 февраля. Онлайн

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
18

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });