Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистки сборной Канады завоевали золото зимних Игр-2022 в Пекине.
В финале соревнования они нанесли поражение соперницам из сборной США – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Бронзовым призером стала сборная Финляндии, которая со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в матче за третье место во вторник победила Швейцарию.
Российская сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Швейцарии – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).
Теперь команда Канады – пятикратный чемпион ОИ, сборная США является двукратным победителем Игр. Женские хоккейные турниры на Олимпиадах проводятся с 1998 года.