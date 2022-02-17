Сборная Норвегии выиграла эстафету в лыжном двоеборье на Олимпиаде
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники-двоеборцы заняли первое место в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Команда Норвегии, занявшая второе место в прыжках с трамплина, преодолела дистанцию в лыжной эстафете 4х5 километров за 50 минут 45,1 секунды.
Второе место заняла сборная Германии, отставшая на 54,9 секунды. Третьей стала сборная Японии (+55,2).
Австрийцы, победившие в прыжковой части, заняли четвертое место (+59,6).
Сборная России участие в соревнованиях не принимала.
Лыжное двоеборье состоит из двух этапов - прыжок с трамплина и лыжная гонка, стартовый протокол которой формируется по итогам прыжковой части соревнований.
Прыжковая часть соревнований проходила на трамплине HS-140 (сооружения от 100 до 130 метров).
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.