Сборная Норвегии выиграла эстафету в лыжном двоеборье на Олимпиаде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Норвежские лыжники-двоеборцы заняли первое место в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Команда Норвегии, занявшая второе место в прыжках с трамплина, преодолела дистанцию в лыжной эстафете 4х5 километров за 50 минут 45,1 секунды.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на 54,9 секунды. Третьей стала сборная Японии (+55,2).

Австрийцы, победившие в прыжковой части, заняли четвертое место (+59,6).

Сборная России участие в соревнованиях не принимала.

Лыжное двоеборье состоит из двух этапов - прыжок с трамплина и лыжная гонка, стартовый протокол которой формируется по итогам прыжковой части соревнований.

Прыжковая часть соревнований проходила на трамплине HS-140 (сооружения от 100 до 130 метров).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.