Олимпиада Пекин 2022

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Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг
Фигуристка Анна Щербакова после выступления
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали одну золотую и одну серебряную награды в очередной день зимних Игр-2022 в Пекине.

Обе медали принесли в копилку команды Олимпийского комитета России фигуристки: победительницей личного турнира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебряным призером - Александра Трусова.

Еще одна претендентка на медаль, выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева по итогам произвольной программы разместилась на четвертой строчке.

В активе команды ОКР теперь 26 медалей - пять золотых, девять серебряных, 12 бронзовых. С этими показателями она по-прежнему находится на девятой строчке медального зачета. Лидирует Норвегия (14, 7, 8), второе место занимает Германия (10, 7, 5), третье - США (8, 8, 5).

По общему числу наград на первом месте также Норвегия (29), ближайшие преследователи - Россия (26) и Германия (22).

Олимпиада завершится 20 февраля.

фигурное катание Олимпиада

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