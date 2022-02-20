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Норвежская лыжница Йохауг стала четырехкратной олимпийской чемпионкой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото зимних Игр-2022 в Пекине в лыжном марафоне на 30 км с общего старта и свободным ходом.

Дистанцию она преодолела за 1 час 24 минуты 54 секунды.

Второй с отставанием в 1 минуту 43,4 секунды финишировала представительница США Джессика Диггинс. Третье место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, пересекшая финишную черту спустя 2 минуты 33,3 секунды после Йохауг.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место с отставанием от победительницы в 2 минуты 37,2 секунды. Мария Истомина заняла девятое место (+ 3:06,1), Анастасия рыгалина – 17-е (+6:28,1). Наталья Непряева не финишировала.

Что касается Йохауг, она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, при этом три золотые медали она выиграла в Пекине.

Олимпиада-2022 лыжные гонки

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