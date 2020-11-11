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Продажу билетов на ЧМ по хоккею в Белоруссии начнут до Нового года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия, одна из стран-хозяек чемпионата мира по хоккею-2021, решила начать продажу билетов на игры турнира до окончания нынешнего года. Об этом заявил председатель белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков.

"Мы разработали билетную программу и должны запустить ее в продажу перед новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам", - сказал Басков перед заседанием оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021. Слова главы ФХРБ приводит госагентство БелТА.

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Басков уточнил, что федерация находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и коллегами из Латвии, совместно с которой принимает турнир.

Также Басков высказался о выступающих против проведения ЧМ в Минске.

"Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж - участвовать в чемпионате мира", - сказал Басков.

По его мнению, призывы к бойкоту ЧМ не являются признаками солидарности. "Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере", - добавил он.

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

16 октября вопрос переноса или бойкота чемпионата по хоккею в Минске в знак протеста против репрессий в отношении белорусских спортсменов обсуждался на встрече экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

Белоруссия хоккей

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