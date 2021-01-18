Тихановская назвала перенос ЧМ по хоккею из Минска победой для белорусов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусы добились своего, назвала перенос чемпионата мира по хоккею из Минска победой для граждан страны.

"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - говорится в заявлении Тихановской в ее официальном телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что, в том числе, "это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности".

"Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир ИИХФ и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем", - заявила также она.

Кроме того, по мнению Тихановской, "это победа международной команды кабинета представителей и Павла Латушко, которые на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка".

"Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей - это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа", - резюмировала она.

Как сообщалось, в понедельник сообщила, что перенос ЧМ по хоккею 2021 года из Минска неизбежен. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии.

Накануне нескольких спонсоров чемпионата заявили об отказе от своих обязательств, если соревнования будут проходить в Минске. Среди них - Liqui Moly, Skoda и Nivea Men.

Как сообщалось, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился 11 января в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, являлся перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен был пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня.