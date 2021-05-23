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Сборная Белоруссии победила Швецию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Белоруссии нанесли поражение национальной команде Швеции в своем втором матче на проходящем в Риге чемпионате мира.

Результат встречи – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу белорусских хоккеистов. На 41-й минуте победный гол провел Герман Нестеров.

Это – первая победа Белоруссии на турнире. Ранее она уступила Словакии со счетом 2:5.

Швеция проиграла второй матч подряд. Ранее она потерпела поражение от Дании (3:4).

Белоруссия входит в одну группу со сборной России. С ней она сыграет 1 июня в последнем туре группового этапа. Швеция встретится с россиянами 31 мая.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

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