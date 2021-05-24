Брагин согласился со словами о расхлябанности в игре сборной России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин согласился с мнением игрока национальной команды Владислава Каменева, который отметил недостаточную ее самоотдачу в проигранном матче ЧМ со Словакией.

"Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть", - приводит слова Брагина "Чемпионат".

В понедельник сборная России со счетом 1:3 проиграла Словакии в матче третьего тура группового этапа ЧМ. Это первое поражение россиян на турнире. Теперь команда Брагина занимает в группе А второе место (6 очков), Словакия – первое (9).