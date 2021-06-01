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Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Канады стала соперником национальной команды России по 1/4 финала чемпионата мира по хоккею согласно турнирной сетке по окончании групповой стадии турнира.

По регламенту соревнования команда, финишировавшая первой в своей группе, в четвертьфинале встречается со сборной, ставшей четвертой в другой группе. В итоге победитель группы А сборная России встретится с Канадой, занявшей (в последний момент) четвертое место в группе В.

В свою очередь, Швейцария сыграет с Германией, Чехия – с Финляндией, Словакия – с командой США.

Матчи 1/4 финала пройдут 3 июня, полуфиналы – 5 июня, матч за третье место и финал – 6 июня.

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

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Александр Овечкин. Трехкратный чемпион мира, звезда мирового хоккея, один из самых результативных игроков НХЛ за всю ее историю - 800 шайб.
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