Жамнов не счел сборную России явным фаворитом ОИ после решения НХЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов усомнился в том, что она считается однозначным фаворитом зимней Олимпиады-2022 после решения НХЛ не пускать своих игроков в Пекин.

"Давайте возьмем чемпионат мира в Риге. Журналисты писали, что этот состав обязан брать золото (но остался без медалей – ИФ)", - приводит слова Жамнова "Спорт-Экспресс".

"Мы должны создать микроклимат, чтобы ребята чувствовали себя комфортно - ребята должны думать только о хоккее и выполнять игровое задание. Понятно, что будет давление. Но это будет спортивное давление, а не давление со стороны прессы. Это спорт", - отметил Жамнов.

"Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто ведь не ожидал, что немцы дойдут до финала. Это ОИ, и тут может произойти все что угодно. Выиграет тот, у кого будут стальные нервы и холодная голова", - заявил он.

"Не могу сказать, что мы фавориты турнира после отказа НХЛ от участия в Олимпиаде. Но мы точно будем одним из фаворитов", - подытожил Жамнов.

Как сообщалось, Национальная хоккейная лига приняла решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

"В связи с тем, что расписание регулярного сезона НХЛ было существенно нарушено в результате увеличения числа случаев заболевания COVID, и увеличено количество перенесенных игр, лига объявила, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине", - сообщила в среду пресс-служба лиги.

Игроки НХЛ не принимали участия и в последних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, когда российские хоккеисты выиграли золото.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.