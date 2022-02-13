Норвежская биатлонистка Ройселанн стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Все золотые медали она завоевала в Пекине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Марте Олсбю Ройселанн стала победительницей биатлонной гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ройселанн допустила один промах и финишировала на дистанции в 10 километров за 34 минуты 46,9 секунды.

Ранее в Пекине Ройселанн выиграла спринт и в составе сборной Норвегии стала победительницей смешанной эстафеты. Таким образом, норвежка стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Всего на ее счету шесть олимпийских медалей.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (3 промаха; +1:36 от лидера). Третьей финишировала норвежка Тириль Экхоф (3; +1:48), которая уходила с последнего огневого рубежа с отставанием от третьего места почти в 30 секунд.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место (3; +2:46). Ирина Казакевич - 23-я (3; +3:38), Кристина Резцова - 26-я (7; +3:54), Светлана Миронова - 41-я (6; +5:38).

Мужская гонка преследования также пройдет в субботу, ее старт запланирован на 13:45 мск.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.