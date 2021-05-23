Сборная Норвегии нанесла поражение Италии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Норвегии обыграли соперников из национальной команды Италии в матче чемпионата мира, проходящего в Риге.

Результат встречи - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу норвежской команды.

Норвежцы одержали победу благодаря хет-трику Матиаса Треттьенса, отличившегося на 10-й, 36-й (в большинстве) и 41-й минутах. Еще одну шайбу в большинстве забросил Матс Руссели-Ульсен (25). Итальянцы смогли отыграть одну шайбу благодаря голу Даниэля Франка (51).

Италия и Норвегия выступают в группе B. Ранее обе команды уступили сборной Германии, ныне лидирующей в группе.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.