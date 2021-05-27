Сборная США победила Латвию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США победили команду Латвии в матче чемпионата мира, который проходит в Риге.

Результат встречи - 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) в пользу США.

Победу США принесли шайбы Мэтта Теннисона (1-я минута), Брайана Бойла (14), Тревора Мура (31) и Мэттью Бенирса (33). В составе Латвии отличись Микс Индрашис (5, в большинстве) и Ренарc Крастенбергc (16).

США делят лидерство в группе B со сборной Германии, набрав 9 очков. Латвия занимает четвертую строчку в таблице, имея в активе 7 очков.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.