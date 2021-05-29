Сборная Чехии разгромила Великобританию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии оказались сильнее национальной команды Великобритании в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге.

Игра завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) в пользу Чехии.

За чешскую команду дубль оформил Либор Шулак (25-я и 58-я минуты), еще по одной шайбе забили Лукаш Клок (9), Филип Гронек (21), Филип Хитил (33) и Радан Ленц (52). Великобритания ответила шайбой Мэттью Майерса (40, в большинстве).

Чехия теперь идет на четвертом месте в группе A, набрав 8 очков. На одно очко чехов опережает тройка лидеров - Россия, Словакия и Швейцария. Великобритания идет на восьмом месте, набрав 4 очка.

Россия ранее обыграла Чехию со счетом 4:3, а Великобританию - 7:1.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.