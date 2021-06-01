Брагин поблагодарил игроков сборной за победу вместо галстука на его юбилей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Валерин Брагин выразил удовлетворение в связи с тем, что игроки национальной команды победили Швецию на ЧМ в Риге в день его рождения.

"В свой день рождения я обычно из молодёжной сборной приезжал из Сочи и был дома в это время. День рождения первый раз такой, сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили", - приводит слова Брагина "Чемпионат".

Матч Россия – Швеция прошел в понедельник, в день 65-летия Брагина. Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались. В итоге – победа 3:2 в пользу сборной России.

Результат позволил сборной России досрочно (впереди ее еще ждет игра с Белоруссией) выйти в плей-офф. Швеция впервые в истории в плей-офф ЧМ не попала.