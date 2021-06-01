Сборная Швейцарии победила Великобританию и опередила Россию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии оказалась сильнее соперников из национальной команды Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Результат встречи - 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) в пользу Швейцарии.

Победу Швейцарии принес дубль Кристофа Берчи (31-я и 37-я минуты), а также голы Грегори Хофманна (11), Ромена Леффеля (17), Сантери Алатало (31, в большинстве) и Нико Хишера (38). Великобритания ответила дублем Лиэма Кирка (12 и 26, в большинстве) и голом Брендана Коннолли (54).

Швейцария и Великобритания выступают в группе A, где также играет сборная России. Российская команда обыграла Швейцарию со счетом 4:1 и Великобританию с результатом 7:1.

Швейцария лидирует в группе, набрав 15 очков. Швейцарцы вместе со сборными России, Словакии и Чехии досрочно вышли в плей-офф турнира. Великобритания, набравшая 4 очка, замыкает таблицу группы на восьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.