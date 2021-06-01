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Сборная Швейцарии победила Великобританию и опередила Россию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии оказалась сильнее соперников из национальной команды Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Результат встречи - 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) в пользу Швейцарии.

Победу Швейцарии принес дубль Кристофа Берчи (31-я и 37-я минуты), а также голы Грегори Хофманна (11), Ромена Леффеля (17), Сантери Алатало (31, в большинстве) и Нико Хишера (38). Великобритания ответила дублем Лиэма Кирка (12 и 26, в большинстве) и голом Брендана Коннолли (54).

Швейцария и Великобритания выступают в группе A, где также играет сборная России. Российская команда обыграла Швейцарию со счетом 4:1 и Великобританию с результатом 7:1.

Швейцария лидирует в группе, набрав 15 очков. Швейцарцы вместе со сборными России, Словакии и Чехии досрочно вышли в плей-офф турнира. Великобритания, набравшая 4 очка, замыкает таблицу группы на восьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

Самые грубые игроки ЧМ

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Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
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