Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над соперниками из Канады в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение канадцев со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1). Команды не определили победителя ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались игроки из Финляндии.

Счет в матче открыл канадец Брендон Пирри (2-я минута). Нападающий сборной Финляндии Артту Руотсалайнен сравнял счет на 22-й минуте. Вновь вывел Канаду вперед Максим Комтуа, реализовавший большинство на 29-й минуте. На 47-й минуте Руотсалайнен оформил дубль и снова сравнял счет в матче.

Решающий буллит реализовал Руотсалайнен.

Канада делит четвертое место в группе B с Казахстаном, набрав 10 очков. Финляндия лидирует в группе, имея в активе 17 очков.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.