Сборная США обыграла Италию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная США по хоккею одержала победу над национальной командой Италии в матче чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) в пользу США.

США одержали победу благодаря двум дублям – Кевина Лабанка (7-я и 11-я минуты) и Конора Гарланда (20 и 30). Италия ответила шайбами Луки Фриго (22) и Стефано Джилиати (47).

США завершили групповой этап в качестве победителя группы B, набрав 18 очков. Италия за семь матчей не смогла набрать ни одного очка и замкнула таблицу группы на восьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.