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Чехия забросила семь шайб Словакии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии обыграли соперников из Словакии в матче чемпионата мира в Риге.

Игра завершилась со счетом 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) в пользу Чехии.

За Чехию отличились Филип Задина (1-я минута), Михаэль Шпачек (16), Лукаш Радил (23), Либор Шулак (40, в большинстве), Матей Странски (44),Матей Блюмель (46) и Либор Гайек (60). Словакия ответила шайбами Матуша Сукеля (27), Мартина Бучко (49) и Кристиана Поспишила (59).

Словакия и Чехия - соперники сборной России по группе A. Российская команда обыграла Чехию со счетом 4:3 и проиграла Словакии с результатом 3:1.

Чехия по итогам группового этапа заняла третье место, набрав 13 очков. Словакия заняла четвертое место с 12-ю баллами. Обе команды, как и сборные России (вторая строчка) и Швейцарии (первая), вышли в плей-офф турнира.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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