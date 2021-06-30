Брагин пообещал учесть ошибки сборной России по хоккею на ЧМ перед ОИ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отмечается, что ошибки будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм.

В Министерстве спорта прошло заседание Экспертного совета, посвященное итогам хоккейного сезона-2020/21 и подготовке национальной сборной России к выступлению на зимних Олимпийских играх-2022.

В сообщении также подчеркивается необходимость "отметить, что не во всех клубах КХЛ культивируют активную и агрессивную хоккейную тактику, которая необходима для победы в матче с Канадой".

"Многие клубы–участники внутреннего чемпионата играют в осторожный хоккей, который может дать результат только на уровне КХЛ в определённом матче, но никак не на международном уровне", - отмечается в тексте заявления.

В ФХР сетуют на то, что игроки из таких команд приезжают в сборную, будучи приученными при определенных игровых раскладах играть более пассивно".

"Особенно это проявляется в стрессовых ситуациях по ходу матчей с сильными соперниками, причем проявляется несмотря на требования тренерского штаба национальной сборной играть агрессивно и первым номером", - говорится в сообщении.

Очевидно, что подобные навыки необходимо улучшать – с целью развития игроков и повышения их уровня на международной арене", - говорится в сообщении.

На чемпионате мира-2021 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Канаде. До этого на молодежном ЧМ россияне добрались до полуфинала, где крупно проиграли снова Канаде.