Игры в Пекине. 8 февраля. Онлайн
Во вторник на зимних Олимпийских играх разыграют 10 комплектов наград
Со слезами на глазах отреагировал на свой успех Виктор. С удовольствием поздравляем и его и всех вас с этой медалью!
Это восьмая медаль в копилке сборной России!
Виктор Уайлд - бронзовый призер!!!!
К сожалению Виктор Уайлд проиграл сопернику из Словении, уступив ему 0,48 секунды, но поборется за бронзу
Кстати, Вик уже имеет вкус побед, в чем вы можете убедиться, заглянув в галерею
Виктор Уайлд - в полуфинале!
Вот что сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на "разделке". Решение было очень трудным с его стороны, могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом", - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России Вяльбе.
"Мы обсудили ситуацию с разных сторон, и я его поддержала", - добавила она.
Не читайте этот пост, если вы слишком впечатлительный человек! Попросите это сделать своего соседа, но шепотом
Большунов не выступит в спринте— Интерфакс (@interfax_news) February 8, 2022
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Виктор Уайлд вышел в четвертьфинал!
Остается ждать мужских заездов 1/8 финала, где Россию представят двое - Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. Да и то они попали в одну пару...
Аналогичная участь настигла и Полину Смоленцову
Софья Надыршина, к сожалению, не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований сноубордисток в параллельном слаломе
К слову, в верхней части медального зачета случились перестановки
Россия опустилась на третье место медального зачета Игр— Интерфакс (@interfax_news) February 8, 2022
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Ну а сейчас завершилась короткая программа в соревновании мужчин. Уже ставший здесь чемпионом в командном турнире наш Марк Кондратюк показал лишь 15-й результат. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место. Здесь же был побит и мировой рекорд!
Натан Чен с рекордом мира выиграл короткую программу среди фигуристов— Интерфакс (@interfax_news) February 8, 2022
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Постепенно будем приближаться и к другим соревнованиям
В 11:30 на подходе будет индивидуальная гонка по биатлону среди мужчин, потом начнутся спринтерские заезды в лыжных гонках среди мужчин и женщин, победители определятся примерно после 13:30. В этих видах спорта на Олимпиаде в Пекине медали мы уже брали
В 9:30 по московскому времени начнутся заезды 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе среди сноубодистов. В эту стадию турнира пробились четыре представителя России. Будем следить
Кое-что уже было разыграно. Так, в биг-эйре участвовала россиянка Анастасия Таталина, она заняла 10-е место
Сегодня будет разыграно 10 комплектов наград
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Интерфакс продолжает цикл текстовых трансляций, посвященным соревнованиям в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине!