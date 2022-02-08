Игры в Пекине. 8 февраля. Онлайн

10:10

Вот что сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на "разделке". Решение было очень трудным с его стороны, могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом", - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России Вяльбе.

"Мы обсудили ситуацию с разных сторон, и я его поддержала", - добавила она.