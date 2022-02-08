Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 8 февраля. Онлайн

Во вторник на зимних Олимпийских играх разыграют 10 комплектов наград

Игры в Пекине. 8 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 8 февраля. Онлайн
Фото: Maddie Meyer/Getty Images

10:56

Со слезами на глазах отреагировал на свой успех Виктор. С удовольствием поздравляем и его и всех вас с этой медалью!

10:46

Это восьмая медаль в копилке сборной России!

10:46

Виктор Уайлд - бронзовый призер!!!!

10:30

К сожалению Виктор Уайлд проиграл сопернику из Словении, уступив ему 0,48 секунды, но поборется за бронзу

10:25

Кстати, Вик уже имеет вкус побед, в чем вы можете убедиться, заглянув в галерею

10:19

Виктор Уайлд - в полуфинале! 

10:10

Вот что сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на "разделке". Решение было очень трудным с его стороны, могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом", - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России Вяльбе.

"Мы обсудили ситуацию с разных сторон, и я его поддержала", - добавила она.

09:55

Не читайте этот пост, если вы слишком впечатлительный человек! Попросите это сделать своего соседа, но шепотом

09:54

Виктор Уайлд вышел в четвертьфинал!

09:42

Остается ждать мужских заездов 1/8 финала, где Россию представят двое - Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд. Да и то они попали в одну пару...

09:36

Аналогичная участь настигла и Полину Смоленцову

09:34

Софья Надыршина, к сожалению, не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований сноубордисток в параллельном слаломе

08:59

К слову, в верхней части медального зачета случились перестановки

08:55

Ну а сейчас завершилась короткая программа в соревновании мужчин. Уже ставший здесь чемпионом в командном турнире наш Марк Кондратюк показал лишь 15-й результат. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место. Здесь же был побит и мировой рекорд!

08:54

Постепенно будем приближаться и к другим соревнованиям

08:53

В 11:30 на подходе будет индивидуальная гонка по биатлону среди мужчин, потом начнутся спринтерские заезды в лыжных гонках среди мужчин и женщин, победители определятся примерно после 13:30. В этих видах спорта на Олимпиаде в Пекине медали мы уже брали

08:51

В 9:30 по московскому времени начнутся заезды 1/8 финала в параллельном гигантском слаломе среди сноубодистов. В эту стадию турнира пробились четыре представителя России. Будем следить

08:50

Кое-что уже было разыграно. Так, в биг-эйре участвовала россиянка Анастасия Таталина, она заняла 10-е место

08:49

Сегодня будет разыграно 10 комплектов наград

08:48

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Интерфакс продолжает цикл текстовых трансляций, посвященным соревнованиям в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине!

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Олимпиада-2022

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Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн
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