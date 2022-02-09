Словацкая горнолыжница Вльгова выиграла Олимпиаду-2022 в слаломе
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Словачка Петра Вльгова стала победительницей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, выиграв соревнования горнолыжниц в слаломе.
Результат спортсменки по итогам двух попыток - 1 минута 44,98 секунды.
Второе место заняла австрийка Катарина Линсбергер, уступившая победительнице 0,08 секунды. Третьей стала представительница Швейцарии Венди Хольденер (+0,12).
Лучший результат среди россиянок - у Екатерины Ткаченко (+5,70), которая заняла 31-е место. На 33-й строчке разместилась Анастасия Горностаева (+6,52), на 36-й - Полина Мельникова (+7,76).
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.