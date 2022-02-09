Олимпиада Пекин 2022

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Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 0:0Подробнее

Словацкая горнолыжница Вльгова выиграла Олимпиаду-2022 в слаломе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Словачка Петра Вльгова стала победительницей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, выиграв соревнования горнолыжниц в слаломе.

Результат спортсменки по итогам двух попыток - 1 минута 44,98 секунды.

Второе место заняла австрийка Катарина Линсбергер, уступившая победительнице 0,08 секунды. Третьей стала представительница Швейцарии Венди Хольденер (+0,12).

Лучший результат среди россиянок - у Екатерины Ткаченко (+5,70), которая заняла 31-е место. На 33-й строчке разместилась Анастасия Горностаева (+6,52), на 36-й - Полина Мельникова (+7,76).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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