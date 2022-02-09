Олимпиада Пекин 2022

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Хоккеисты сборной Чехии проиграли Дании на Олимпиаде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В стартовом матче олимпийского хоккейного турнира, который проходит сейчас в Пекине, сборная Дании нанесла поражение сборной Чехии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу датчан. Проигрывая после первого периода 0:2, чешские хоккеисты отыграли одну шайбу во втором периоде, но переломить ход встречи так и не смогли. У победителей отличились Маркус Лауридсен (12-я минута) и Франс Нильсен (18). Единственную шайбу чешской сборной оформил Роман Червенка (24).

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

Ранее в этот соревновательный день хоккеисты Олимпийского комитета России (ОКР) начали выступление на Играх-2022 в Пекине с победы над Швейцарией (1:0). Россия выступает в группе B и на групповом этапе Олимпиады ей предстоит сыграть ещё с Данией (11 февраля, начало - 7:10 мск) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Таким образом, в активе датской сборной теперь 3 очка, и она возглавляет турнирную таблицу группы B, опережая по количеству забитых шайб россиян, которые расположились на второй строчке (тоже с 3 очками).

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