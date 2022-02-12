Президент ФФККР заявил, что дело Валиевой требует тщательного разбирательства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) окажет фигуристке Камиле Валиевой всестороннюю помощь, заявляет президент организации Александр Горшков.

"Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов", - приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

"Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию", - отметил Горшков.

"Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы", - заявил он.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.