Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 2:4Подробнее

Президент ФФККР заявил, что дело Валиевой требует тщательного разбирательства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) окажет фигуристке Камиле Валиевой всестороннюю помощь, заявляет президент организации Александр Горшков.

"Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов", - приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

СпортМОК выразил надежду на быстрое разрешение ситуации с фигуристкой ВалиевойЧитать подробнее

"Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию", - отметил Горшков.

"Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы", - заявил он.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

Триумф российских фигуристов в Пекине

9
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 12 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева Александр Горшков ФФККР

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
14

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

ISU обжалует в CAS решение РУСАДА допустить Валиеву на ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });