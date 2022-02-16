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Сборная России по шорт-треку стала четвертой в мужской эстафете на ОИ

Бронзовый призер определился по фотофинишу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские шорт-трекисты заняли четвертое место в мужской эстафете на 5000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Россияне до последнего претендовали на третье место, однако по результатам фотофиниша "бронза" досталась сборной Италии.

Олимпийским чемпионом стала сборная Канады. Серебро - у сборной Южной Кореи.

За российскую команду выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 16 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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