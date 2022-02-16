Сборная России по шорт-треку стала четвертой в мужской эстафете на ОИ
Бронзовый призер определился по фотофинишу
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские шорт-трекисты заняли четвертое место в мужской эстафете на 5000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Россияне до последнего претендовали на третье место, однако по результатам фотофиниша "бронза" досталась сборной Италии.
Олимпийским чемпионом стала сборная Канады. Серебро - у сборной Южной Кореи.
За российскую команду выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.