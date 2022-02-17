Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн
Шесть комплектов наград разыграют на Олимпийских играх в четверг
И все же Канада побеждает - 3:2. Канада - пятикратный победитель женского хоккейного турнира Олимпиады
Ух ты, сокращают отставание американки... Но до окончания периода остались 12,5 секунды. Этого мало
Сейчас идет финальный матч женского хоккейного турнира Канада - США. Скоро завершится третий период, счет 3:1 в пользу канадских хоккеисток
Вчера наши спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали. В частности, серебряным призером в эстафете в составе сборной России стала биатлонистка Ирина Казакевич. Выяснилось, что гонка прошла в день похорон ее отца...
«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сказала мать биатлонистки Ольга Казакевич Матч ТВ.
Меня зовут Владимир Нардин
Самое большое внимание (и надежды) будет приковано к произвольной программе фигуристок. Но для нас дорог каждый российский спортсмен на Играх!
Сегодня здесь разыграют шесть комплектов наград, в том числе четыре - с участием представителей России!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады в Пекине!
Доброе утро, уважаемые любители спорта!