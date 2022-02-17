Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

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Вчера наши спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали. В частности, серебряным призером в эстафете в составе сборной России стала биатлонистка Ирина Казакевич. Выяснилось, что гонка прошла в день похорон ее отца...

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сказала мать биатлонистки Ольга Казакевич Матч ТВ.

