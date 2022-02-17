Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Шесть комплектов наград разыграют на Олимпийских играх в четверг

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн
Тренировка Камилы Валиевой
Фото: AP/ТАСС

09:27

И все же Канада побеждает - 3:2. Канада - пятикратный победитель женского хоккейного турнира Олимпиады

09:21

Ух ты, сокращают отставание американки... Но до окончания периода остались 12,5 секунды. Этого мало

09:13

Сейчас идет финальный матч женского хоккейного турнира Канада - США. Скоро завершится третий период, счет 3:1 в пользу канадских хоккеисток

08:56

Вчера наши спортсмены выиграли одну серебряную и три бронзовые медали. В частности, серебряным призером в эстафете в составе сборной России стала биатлонистка Ирина Казакевич. Выяснилось, что гонка прошла в день похорон ее отца...

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сказала мать биатлонистки Ольга Казакевич Матч ТВ.
 

08:54

Меня зовут Владимир Нардин

08:53

Самое большое внимание (и надежды) будет приковано к произвольной программе фигуристок. Но для нас дорог каждый российский спортсмен на Играх!

08:51

Сегодня здесь разыграют шесть комплектов наград, в том числе четыре - с участием представителей России!

08:51

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимней Олимпиады в Пекине!

08:50

Доброе утро, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2022 Пекин Олимпийские игры

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Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

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