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ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву

ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву
ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву
Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), проигнорировала положения Всемирного антидопингового кодекса, допустив фигуристку Камилу Валиеву к участию в ОИ, несмотря на положительный тест на допинг.

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"Мотивированное решение подтверждает, что коллегия Спортивного арбитражного суда решила проигнорировать четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса 2021 года в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении ВАДА.

"Фактически, вынося это решение, Группа CAS переписала Кодекс, указав, что обязательное временное отстранение для "защищаемых лиц" теперь должно рассматриваться как факультативное временное отстранение. Это не то, что говорится в Кодексе, не то, что предполагалось составителями Кодекса и никогда не предлагалось ни одним из заинтересованных сторон ВАДА в ходе трех раундов консультаций по Кодексу", - отмечается в сообщении.

ВАДА предупреждает, что "переписывание Кодекса, которое, по-видимому, позволит "защищенным лицам" продолжать соревноваться после положительного результата теста на неуказанные вещества без какого-либо выяснения обстоятельств, рискует подорвать честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на ровном игровом поле".

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"Это создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает ВАДА, будет исправлен будущими комиссиями CAS", - подчеркивается в сообщении.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля.

О своем расследовании в отношении окружения Валиевой заявило Всемирное антидопинговое агентство.

14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева. 17 февраля по итогам соревнований Валиева стала четвертой.

Хроника 23 января – 18 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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