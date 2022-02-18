Шипулин указал на политическое давление в ситуации с Валиевой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилой Валиевой чувствуется политическое давление, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, биатлонист Антон Шипулин во время осмотра объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

"Мы все, наверное, видели вчера выступление ее. И можно сказать, что психологически она сломлена. И, конечно, кто бы что не говорил, мы не будем разбираться сейчас в том, виновата ли она, принимали ли она допинг, или это была какая-то случайность, или еще какой-то фактор. Самое обидное то, что результат теста, по моему мнению, знали заранее некие международные организации, называть их не будем. Но почему-то озвучили этот результат уже после того, как наши спортсмены завоевали золото", - сказал Шипулин.

"За это, конечно, больше всего обидно. И здесь чувствуется какое-то политическое давление", - отметил он.

Шипулин подчеркнул, что нужно выслушать все стороны - спортсменов, тренеров, международные организации - и лишь потом принимать решение по ситуации.

По его мнению, чтобы принять решение о необходимости допуска несовершеннолетних на соревнования, необходимо прислушаться к экспертному совету, и по итогам различных совещаний и круглых столов выработать единое решение.

"Я думаю будет определенное какое-то голосование и наше представительство будет находиться на этих же совещаниях, круглых столах. Мы с этой стороны в рамках наблюдателей, и будем надеяться, что данная организация примет правильное решение", - сказал Шипулин.

"Я думаю будет определенное какое-то голосование и наше представительство будет находиться на этих же совещаниях, круглых столах. Мы с этой стороны в рамках наблюдателей, и будем надеяться, что данная организация примет правильное решение", - сказал Шипулин.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Валиевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля, придав россиянке статус "защищенного лица" из-за ее возраста. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Также МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и также отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева. В четверг по итогам произвольной программы фигуристок Валиева заняла четвертое место. До этого она выиграла короткую программу.