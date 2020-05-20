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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:55

Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) обнародовала состав групп чемпионата мира-2021, который пройдет в Риге и Минске.

Как сообщается на сайте федерации, сборная России попала в группу А, матчи которой пройдут в Минске. Соперниками россиян стали Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

Группу В (ее матчи пройдут в Риге) составили Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, выигравшая ЧМ в 2019 году (Россия тогда стала третьей). ЧМ-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

хоккей

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