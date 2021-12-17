Посол КНР в Японии предупредил, что бойкот Олимпиады повлияет на отношения двух стран

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Присоединение Токио к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине может нанести ущерб китайско-японским отношениям, заявил посол КНР в Японии Кун Сюанью.

Он на встрече с журналистами в агентстве Kyodo призвал Японию проявлять "крайнюю осторожность и блокировать такой опасный" шаг, предупредив, что это может нанести ущерб двусторонним дипломатическим отношениям.

"К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр", - сказал дипломат.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что "на настоящий момент" в его планы не входит посещение Олимпиады.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в связи с этим, что зимние Олимпийские игры в Пекине - это грандиозное событие для спортсменов и болельщиков со всего мира.

"Любая попытка политизировать спорт противоречит духу Олимпийской хартии. Китай уверен в том, что проведет хорошо организованные, безопасные и успешные Олимпийские игры", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Игр в связи с тем, что китайское руководство, по их утверждению, ущемляет интересы и проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

В Токио ранее заявляли, что примут на этот счет собственное решение.

Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто и не приглашал.