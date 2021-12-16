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Японский премьер пока не планировал посещение пекинской Олимпиады

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в четверг в парламенте, что пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Игр в связи с тем, что китайское руководство, по их мнению, ущемляет интересы и проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

В Токио ранее заявляли, что примут на этот счет собственное решение.

Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Дипломатический бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто не приглашал.

Япония Китай Фумио Кисида Олимпиада-2022

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