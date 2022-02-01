Президент ОКР назвал "тупиковой историей" дипломатические бойкоты Олимпиад

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Практика дипломатических бойкотов Олимпийских игр является тупиковой историей и не несет никакого смысла с точки зрения спорта, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью "Российской газете".

"Практика дипломатических бойкотов - тупиковая история. С точки зрения спорта она не несет никакого смысла", - сказал Поздняков, отвечая на вопрос издания о своем отношении к тому, что ряд государств объявили бойкот предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

По мнению президента ОКР, "политики пытаются вмешаться в целостность олимпийского движения".

"Перечеркиваются идеи, которые вкладывал в олимпийское движение барон де Кубертен (инициатор возрождения античных Олимпийских игр в виде всемирных спортивных соревнований - ИФ), а именно сделать посредством спорта мир лучше, выстраивать мосты, а не разрушать их", - отметил Поздняков.

Он напомнил, что "в мире осталось не так много областей, в которых можно пытаться уходить от политических распрей", - это культура и спорт.

"Надеюсь, что, несмотря на происходящее, люди, которые мыслят прогрессивно и гораздо шире политических рамок, сделают правильные выводы", - добавил президент Олимпийского комитета России.

Дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине объявили США, Великобритания, Канада, Австралия и ряд других стран, чтобы выразить протест против ситуации с правами уйгуров в китайском Синьцзяне. Это означает, что страны не направят на Игры правительственную делегацию, но спортсмены будут участвовать в соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.