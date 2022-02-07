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У канадской хоккеистки перед матчем с Россией выявили коронавирус

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России сообщил, что хоккеистка сборной Канады сдала положительный тест на коронавирус перед игрой с Россией в рамках олимпийского турнира в Пекине.

"Непосредственно перед его (матча) началом в составе сборной Канады одна из хоккеисток была отправлена обратно в гостиницу с положительным тестом на ковид", - говорится в сообщении.

Матч состоялся в понедельник и завершился со счетом 6:1 в пользу канадской команды. Игру спортсменки и судьи начали в медицинских масках.

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