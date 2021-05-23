ЧМ по хоккею 2021

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ИИХФ компенсировала Белоруссии отмену минских матчей ЧМ-2021

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) выплатила белорусской стороне компенсацию за отмену матчей чемпионата мира-2021, запланированных в Минске, заявил председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать", - сказал Басков.

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Он заявил, что от переноса чемпионата из Минска потеряли все, в том числе латыши, которые теперь проводят ЧМ самостоятельно, без участия Белоруссии.

"Потому что, уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия. Они буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они в мокрой одежде перемещаются там. Куча всяких ограничений ковидных. Плюс, они проводят чемпионат мира без зрителей. Я думаю, что им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе", - сказал функционер.

Сумма компенсации не называется. Ранее в ИИХФ сообщали, что компенсация за отмену турнира прописана в контракте.

В январе этого года ИИХФ сообщила о том, что Минск не примет, как планировалось, чемпионат мира 2021 года.

В организации заявили, что она имеет право перенести турнир, если "организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира".

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за политической ситуации в Беларуси.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

Чемпионат мира-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Белоруссии в первом матче проиграла Словакии (2:5), во втором победила Швецию (1:0).

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