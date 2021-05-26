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Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко присоединился к сборной России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко приехал в Ригу в стан сборной России на чемпионат мира.

"Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

Участие Тарасенко на чемпионате мира стало возможным благодаря вылету "Сент-Луиса" из розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

29-летний Тарасенко играет за "Сент-Луис" с сезона-2012/13. В сезоне-2022/21 он провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10 по системе "гол+пас") очков. В первом раунде плей-офф на его счету 4 игры и 2 (0+2) очка.

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