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Германия потерпела первое поражение, уступив Казахстану

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Германии в матче чемпионата мира, который проходит в Риге.

Результат встречи - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу Казахстана.

За Казахстан отличились Александр Шин (27-я минута), Роман Старченко, реализовавший буллит (41), и Павел Акользин (56). Немцы ответили шайбами Тома Кюнхакля (30) и Маркуса Айзеншмида (35, в большинстве).

На 34-й минуте судья не засчитал гол нападающего сборной Германии Маттиаса Плахта.

Германия, проигравшая на турнире первый матч, лидирует в группе B, имея в активе 9 очков. Казахстан идет в группе на четвёртом месте, набрав 7 очков. Так же по 7 очков у Латвии и Финляндии, они опережают сборную Казахстана по дополнительным показателям и имеют матч в запасе.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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