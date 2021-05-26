Канада одержала первую победу после трех поражений на старте

Родоначальники хоккея взяли верх над Норвегией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение команде Норвегии в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу Канады, для которой это первая победа на ЧМ-2021.

Счет в матче на первой минуте открыл канадец Коннор Браун. На 11-й минуте Адам Энрике реализовал большинство и укрепил преимущество Канады. Норвегия смогла сравнять счет во втором периоде благодаря шайбам Томаса Ольсена (30) и Матса Россели Ольсена (31). Канада вновь вышла вперед после точного броска Эндрю Манджапане (35). Окончательный счет установил Энрике, оформивший дубль (51, в меньшинстве).

На 56-й минуте арбитр не засчитал гол канадца Брэндона Хэгела.

Канада, проигравшая три стартовых матча, набрала 3 очка и делит с Норвегией шестую и седьмую строчки в таблице группы B.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.