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Сборная Финляндии обыграла Германию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии победили соперников из Германии в мачте группового турнира чемпионата мирав Риге.

Итоговый счет встречи - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу Финляндии.

Первую шайбу в матче забросил финский нападающий Антон Лунделл, реализовавший численное преимущество Финляндии на седьмой минуте. Немцы сравняли счет после гола Корбиниана Хольцера на 28-й минуте. Победу сборной Финляндии принес Артту Руотсалайнен, забивший на 52-й минуте.

Финляндия лидирует в группе B, набрав 13 очков. Германия идет на четвертом месте с 9 очками.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня.

Самые грубые игроки ЧМ

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Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со ШвейцариейСловаку Кристиану Поспишилу по ходу турнира успели выписать 27 минут штрафа. В матче против Швейцарии он заработал матч-штраф (5+20 минут).Белорус Никита Комаров (слева) заработал 5+20 минут штрафа в матче первого тура против Словакии, с тех пор больше не удалялся. Но остался среди "лидеров"-штрафников: 25 минутНемец Йонас Мюллер (слева), 25 минут. Не рассчитал свои эмоции в матче с Италией: в итоге досрочно завершил игру, заработав матч-штраф (5+20).Немец Корбиниан Хольцер (№5). На его счету пока 18 минут штрафа. Один раз - в игре с Канадой - его удалили на 10 минут, четыре раза в разных матчах - на 2.Итальянец Стефано Джилиати (справа) отметился грубой игрой в матче с немцами, за что был удален на 10 минут. Всего он заработал 14 минут штрафа.Норвежец Эмиль Лиллеберг (справа) в матче с Германией был удален на 10 минут и один раз отделался малым штрафом. Таким образом, он накопил удалений на 12 минут.Латвиец Роналдс Кениньш (справа) не сдержался в игре с Италией, его грубое нарушение привело к 10-минутному штрафу. С учетом также малого штрафа он заработал 12 минут.Канадец Макс Комтуа является серийным штрафником. Уже пять раз его удаляли на 2 минуты, число штрафных минут достигло 10. Доставалось, однако (судя по лицу), и ему.
Словак Мислав Росандич (справа) в четырех матчах заработал 27 минут штрафа, в том числе - 5+20 (матч-штраф, до конца игры) во встрече со Швейцарией
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