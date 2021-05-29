Сборная Финляндии обыграла Германию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии победили соперников из Германии в мачте группового турнира чемпионата мирав Риге.

Итоговый счет встречи - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу Финляндии.

Первую шайбу в матче забросил финский нападающий Антон Лунделл, реализовавший численное преимущество Финляндии на седьмой минуте. Немцы сравняли счет после гола Корбиниана Хольцера на 28-й минуте. Победу сборной Финляндии принес Артту Руотсалайнен, забивший на 52-й минуте.

Финляндия лидирует в группе B, набрав 13 очков. Германия идет на четвертом месте с 9 очками.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня.