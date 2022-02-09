Олимпиада Пекин 2022

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Тарасова сочла бредом сведения о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что информация о сомнительном тесте на допинг у российской фигуристки Камилы Валиевой не соответствует действительности.

"Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и ещё раз бред", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристок, выигравших командный турнир Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста Валиевой.

В среду Inside The Games сообщил, что возникла юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом одним из членов сборной России. Теперь выяснилось, что речь идет о 15-летней Валиевой, которая по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 09 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 фигурное катание

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