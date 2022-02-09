Тарасова сочла бредом сведения о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что информация о сомнительном тесте на допинг у российской фигуристки Камилы Валиевой не соответствует действительности.

"Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и ещё раз бред", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристок, выигравших командный турнир Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста Валиевой.

В среду Inside The Games сообщил, что возникла юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом одним из членов сборной России. Теперь выяснилось, что речь идет о 15-летней Валиевой, которая по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.