Олимпиада Пекин 2022

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Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Немец Кристофер Гротер выиграл соревнования скелетонистов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток он показал результат 4 минуты 1,01 секунды.

Второе место занял его соотечественник Алекс Юнг (+0,66 секунды). Бронза - у китайца Яня Вэньгана (+0,76).

Лучшим среди россиян стал Александр Третьяков, занявший четвертое место (+0,98). После третьей попытки Третьяков занимал промежуточное третье место, однако в четвертой попытке допустил ряд ошибок и не смог удержать место в призовой тройке.

36-летний Третьяков - чемпион Олимпиады-2014 в Сочи, бронзовый призер Игр-2010 в Ванкувере

Еще один россиянин Евгений Рукосуев в Пекине стал шестым (+1,39). Даниил Романов занял 23-е место и не принимал участие в финальной попытке, куда проходят 20 лучших скелетонистов по итогам трех попыток.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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