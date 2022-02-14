Сборная России по керлингу проиграла Швеции в матче Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты уступили соперникам из Швеции в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Россияне уступили со счетом 5:7.

После шести матчей на счету российской команды три победы и три поражения.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

В состав российской команды входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Следующую игру сборная России проведет против Норвегии, встреча запланирована на 15 февраля. В тот же день россияне также сыграют с Канадой.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.